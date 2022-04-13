РФ и Беларусь исключили из Болонского процесса образования

Представительства РФ и Беларуси исключили из общеевропейского процесса унификации систем высшего образования, известного как Болонский процесс. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования.

"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования" , - написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Также он выразил благодарность Секретариату Группы сопровождения Болонского процесса за поддержку Украины