ВСУ: десантники уничтожили колонну вражеской техники

Украинские десантники с побратимами из других подразделений Сил обороны уничтожили колонну российской военной техники. Об этом информировало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Корреспондент.

"В частности, был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ" , - говорится в заявлении командования.

Украинские военные опубликовали фото, на которых представлены служебные пропагандистские документы.