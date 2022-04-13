Баканов заявил, что ФСБ планировала вывезти Медведчука

Сотрудники ФСБ РФ пытались вывезти из Украины народного депутата Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем в Москву. Однако СБУ задержали его на выезде из Киевской области. Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, сообщает Корреспондент.

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях... Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась" , - сказал﻿ он.

Глава Службы отметил, что украинским контрразведчикам противостояли российские ФСБшники, которые хотели вывезти Медведчука из Украины.

"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка" , - сообщил Баканов.

При этом россияне вбрасывали дезинформацию, специально делали фейковые "сливы", пытались организовать "липовые" маршруты для эвакуации Медведчука.

Даже, отметил Баканов, были подготовлены "псевдо-медведчуки" для отведения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось" , - отметил Баканов.

Он добавил, что Медведчука сопровождали украинские правоохранители, которые понесут за это ответственность.