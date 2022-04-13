Разведка: в Мелитополе неизвестные ликвидировали 70 военных РФ
В оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований за несколько недель были ликвидированы 70 российских оккупантов, в том числе "кадыровцев". Об этом информировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Корреспондент.
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в заявлении.
В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - подчеркивают в украинской разведке.
Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают оккупантов с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.