Кулеба обсудил с главой МИД Британии ускорение поставок оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Великобритании Лиз Трасс акцентировал на важности ускорения поставок оружия в Украину, сообщает Укринформ.

«Сосредоточенный звонок с Лиз Трасс. Благодарен Великобритании за ее лидерство в усилении санкционного давления на Россию. Указал на важность ускорения поставок оружия в Украину. Обсуждали дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за ее преступления» , - отметил глава украинской дипломатии в Твиттере.