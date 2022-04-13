Зеленский встретился с четырьмя европейскими президентами

Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом, которые находятся в нашей стране с визитом. Об этом информировала пресс-служба главы Украинского государства, сообщает Укринформ.

«Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча» , - рассказали в ОП.

Ожидается, что по завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации. Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский в сообщении в Телеграмме заверил, что Украина испытывает крепкую и надежную поддержку каждого.