Президенты Литвы и Латвии требуют оружия и "план Маршалла" для Украины

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс после посещения разрушенных украинских городов поделились впечатлениями от увиденного и призвали дать Украине больше оружие и начать планировать "план Маршалла", сообщает Корреспондент.

Так Науседа заявил, что Россия сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию.

"Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!" , - написал Науседа в Twitter.

Также он указал на необходимость немедленного представления Украине оружия.

"Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас" , - отметил Науседа.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны, и призвал начать его планирование.