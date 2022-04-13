Президенты Литвы и Латвии требуют оружия и "план Маршалла" для Украины
Президенты Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс после посещения разрушенных украинских городов поделились впечатлениями от увиденного и призвали дать Украине больше оружие и начать планировать "план Маршалла", сообщает Корреспондент.
Так Науседа заявил, что Россия сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию.
"Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!", - написал Науседа в Twitter.
Также он указал на необходимость немедленного представления Украине оружия.
"Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас", - отметил Науседа.
В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны, и призвал начать его планирование.
"Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы российских разрушений. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать сейчас!", - написал Левитс в Twitter.