ОВА: оккупанты убили более ста жителей Сумщины

В Сумской области российские захватчики жестоко убили более сотни мирных жителей, большое количество людей находятся в плену или пропали без вести.﻿ Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина (Киев) рассказал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Укринформ.

"Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела – со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие люди пропали без вести, есть люди, которые находятся в плену – по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что произошло с людьми из этих машин, неизвестно" , - говорится в Телеграме руководителя ОВА.

Он добавил, что в больницах Сумской и соседних областей находятся много раненых. Кроме того, у тех, которые перенесли оккупацию, у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники, очень серьезная психологическая травма.