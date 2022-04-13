Генштаб: враг готов наступать на юге и востоке страны

Российские террористические войска продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. На Донецком и Таврийском направлениях противник находится в готовности к наступательным действиям.﻿ Об этом заявила пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщает Укринформ.

«Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводили. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления. На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города» , - информировал в Фейсбуке Генштаб.

Кроме того, отмечается, что на Донецком и Таврийском направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

На Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

По информации Генштаба, в боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до пяти батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил Российской Федерации. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно в большинстве своем направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

В пресс-службе призвали граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время.