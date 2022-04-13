В ОП отреагировали на угрозы ракетными ударами Россией по Киеву

В Минобороны РФ заявили, что российская армия может нанести удары по Киеву. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любым сценариям.﻿, сообщает Новое время.

Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков во время брифинга вечером 13 апреля подчеркнул, что причиной таких угроз со стороны России стали якобы диверсии и ракетные удары по территории РФ.

"Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будет нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась" , — заявили в Минобороны РФ.

Комментируя заявление Минобороны РФ, Ермак заявил, что никакой российский сценарий не сработает.