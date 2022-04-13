В Киеве возобновило работу посольство Чехии

Посольство Чешской Республики в Украине вернулось в Киев. Об этом заявило Министерство иностранных дел Чехии, сообщает Укринформ.

«Над посольством Чехии в Киеве снова развевается чешский флаг. Наши дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы показать нашу поддержку Украине. Чехия всегда будет с Украиной» , – отметило внешнеполитическое ведомство в Твиттере.

Как сообщалось, посольство Чешской Республики в Киеве было закрыто 24 февраля, в день масштабного российского вторжения в Украину. На сегодня уже несколько стран и структур объявили о возвращении своих диппредставительств в Киев.