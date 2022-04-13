Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в среду, 13 апреля, посетил город Буча, в котором погибли несколько сотен мирных жителей во время агрессии России против Украины. Об этом заявила пресс-служба суда, сообщает Укринформ.
«Украина является местом преступления. Мы здесь, потому что есть разумные основания считать, что (в Буче – ред.) совершались преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до истины», - цитирует пресс-служба слова Хана в Твиттере.
Отмечается, что прокурор МУС также провел встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Хан отметил жесткое стремление правительства Украины к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований.
«Во время встречи прокурор МУС Карим Хан и Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметили важность углубления сотрудничества и укрепления партнерства для привлечения к ответственности лиц, виновных в международных преступлениях в Украине», - отметили в пресс-службе суда.