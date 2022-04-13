Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в среду, 13 апреля, посетил город Буча, в котором погибли несколько сотен мирных жителей во время агрессии России против Украины.﻿ Об этом заявила пресс-служба суда, сообщает Укринформ.

«Украина является местом преступления. Мы здесь, потому что есть разумные основания считать, что (в Буче – ред.) совершались преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС. Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до истины» , - цитирует пресс-служба слова Хана в Твиттере.

???? Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Отмечается, что прокурор МУС также провел встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

???? Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. ⬇️ 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Хан отметил жесткое стремление правительства Украины к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований.