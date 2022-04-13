ОВА: оккупанты готовят фейк о хранилище со взрывчаткой в Энергодаре

Российские захватчики с помощью пропагандистов готовят фейк о найденном хранилище со взрывчаткой в ​​Энергодаре, чтобы дискредитировать украинских защитников.﻿ Об этом информировала Запорожская областная военная администрация, сообщает Укринформ.

«С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это, как будто бы указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ» , - говорится в заявлении ОВА.

Отмечается, что этот вброс направлен на дискредитацию Вооруженных сил Украины в медиапространстве.