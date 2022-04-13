ОВА: оккупанты готовят фейк о хранилище со взрывчаткой в Энергодаре
Российские захватчики с помощью пропагандистов готовят фейк о найденном хранилище со взрывчаткой в Энергодаре, чтобы дискредитировать украинских защитников. Об этом информировала Запорожская областная военная администрация, сообщает Укринформ.
«С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это, как будто бы указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ», - говорится в заявлении ОВА.
Отмечается, что этот вброс направлен на дискредитацию Вооруженных сил Украины в медиапространстве.
«Предостерегаем, что Российская Федерация ведет мощную информационную войну против Украины, в информационном поле ежедневно появляется множество фейков. Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников», - добавили в ОВА.