Резников рассказал о планах противника на Донбассе
Российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия. Об этом иностранным журналистам рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.
"Такой план Кремля – окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города", - заявил он.
В том, что врага удастся оттеснить с территории Донецкой и Луганской областей, а также из Украины, Резников не сомневается. Но для этого ВСУ необходимы ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение.
"Мы можем их (российских военных – ред.) сдержать, но нам нужно их прогнать. Для этого нам нужны РСЗО с дальностью более 40 км, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", – сказал Резников.