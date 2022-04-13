Резников рассказал о планах противника на Донбассе

Российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия. Об этом иностранным журналистам рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.

"Такой план Кремля – окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города" , - заявил он.

В том, что врага удастся оттеснить с территории Донецкой и Луганской областей, а также из Украины, Резников не сомневается. Но для этого ВСУ необходимы ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение.