Одесская ОВА: украинские военные подбили крейсер "Москва"

Украинские военные подбили российский крейсер "Москва" ракетами "Нептун", нанеся серьезные повреждения. Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сообщает Укринформ.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный. Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения" , - отметил Марченко в Телеграме.

Отметим, что именно ракетный крейсер "Москва" угрожал защитникам острова Змеиный, после чего был послан куда дальше.

Крейсер "Москва" входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Корабль оснащен ракетами "Вулкан", "Форт", артиллерией, зенитным, противолодочным, минно-торпедным вооружением, может разместить на своем борту один вертолет.