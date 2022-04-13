Прокуратура: в Харькове из-за вражеских обстрелов погибли три человека
В Немышлянском районе Харькова сегодня, 13 апреля, в результате обстрелов захватчиками жилых домов погибли три человека, четыре ранены. Об этом заявила прессслужба Харьковской областной прокуратуры, сообщает Укринформ.
"По данным следствия, 13 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли жилые дома в Немышлянском районе г. Харькова. В результате обстрела три человека погибли. Четыре мирных жителя ранены, самому младшему - 17 лет, самому старшему - 75", - информировала прокуратура в Телеграме.
Также повреждены помещения и частные автомобили. Следовательно, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).