Прокуратура: в Харькове из-за вражеских обстрелов погибли три человека

В Немышлянском районе Харькова сегодня, 13 апреля, в результате обстрелов захватчиками жилых домов погибли три человека, четыре ранены.﻿ Об этом заявила прессслужба Харьковской областной прокуратуры, сообщает Укринформ.

"По данным следствия, 13 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли жилые дома в Немышлянском районе г. Харькова. В результате обстрела три человека погибли. Четыре мирных жителя ранены, самому младшему - 17 лет, самому старшему - 75" , - информировала прокуратура в Телеграме.

Также повреждены помещения и частные автомобили. Следовательно, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).