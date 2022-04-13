Данилов прокомментировал взрывы в Белгороде

Украина не имеет никакого отношения к провокациям и взрывам в российском Белгороде. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

«То, что касается их (россиян – ред.) испуга, который у них есть, я хочу напомнить, что там был руководитель, который говорил о «военторгах». Мы к этому «военторгу» не имеем никакого отношения. Если кто-то там купит вертолет и завалит очередную нефтебазу или склад с боеприпасами, то что? Это к «военторгу» вопросы» , - заявил Секретарь СНБО, отвечая на вопрос о введении РФ желтого уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах.

Отвечая на вопрос о возможных терактах, устроенных Россией на не подконтрольных территориях Украины, Данилов подчеркнул, что такая политика страны-агрессора является привычной практикой.