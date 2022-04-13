Данилов прокомментировал взрывы в Белгороде
Украина не имеет никакого отношения к провокациям и взрывам в российском Белгороде. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Укринформ.
«То, что касается их (россиян – ред.) испуга, который у них есть, я хочу напомнить, что там был руководитель, который говорил о «военторгах». Мы к этому «военторгу» не имеем никакого отношения. Если кто-то там купит вертолет и завалит очередную нефтебазу или склад с боеприпасами, то что? Это к «военторгу» вопросы», - заявил Секретарь СНБО, отвечая на вопрос о введении РФ желтого уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах.
Отвечая на вопрос о возможных терактах, устроенных Россией на не подконтрольных территориях Украины, Данилов подчеркнул, что такая политика страны-агрессора является привычной практикой.
«Я хочу сказать, что они весьма коварны, и что они придумают на этот раз… Я хочу напомнить, что когда Путину в свое время надо было избраться, так они взрывали собственные дома на Каширке. Там они своих людей уничтожали, не гнушались ничего. Что они могут на этот раз придумать, нам сложно сказать. Для них жизнь человека ничего не стоит, вот самое страшное, что есть в этих головах», - отметил Данилов.