Президенты Литвы и Эстонии не поддерживают идею альтернативы НАТО
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Алар Карис выступили против создания параллельной НАТО организации по вопросам безопасности. Об этом они заявили на совместном брифинге с Президентами Украины и Латвии Владимиром Зеленским и Эгилсом Левитсом в Киеве, сообщает Укринформ.
«Я искренне верю в НАТО и я думаю, эта организация наиболее достойна доверия и сильнейшее средство сдерживания. Любая попытка разделить ее, создать еще одну организацию, может привести к ненужной конкуренции между ними и разделит наши силы», - сказал Науседа.
Президент Литвы также подчеркнул насущную необходимость единства сейчас:
«Мы не можем себе позволить такую роскошь, как разделить НАТО или весь регион на разные подзоны безопасности. Безопасность только одна, и она должна работать на 100%».
Глава государства подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности является пятая статья НАТО, которая обязывает союзников безотказно, быстро и решительно реагировать на нынешние события.
О невозможности быть в двух организациях высказался и глава Эстонии:
«В Эстонии полностью поддерживают идею НАТО. Быть в двух организациях одновременно невозможно».
В то же время Науседа выразил убеждение, что, несмотря на то, что говорят некоторые партнеры, рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все возможности «мощнейшей защитной организации в мире».