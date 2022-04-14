Украина осталась без 80% таможенных поступлений

Таможенные поступления Украины на сегодня составляют 20% от довоенных показателей, а налоговые - более половины, сообщает УНИАН.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"По таможне мы в среднем собираем лишь 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация также не простая, но там более чем половину довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее исходить" , - сказал он.

По словам министра, основными источниками расходов госбюджета на сегодня являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.