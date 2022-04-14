Канада предоставила Украине кредит

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о предоставлении нашей стране кредита на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 415 млн долларов США) на льготных условиях, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Срок погашения такого кредита составляет 10 лет, заявили в пресс-службе Минфина Украины.

Как отметил министр Марченко, такое решение является "не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и приближающей победу Украины над агрессором помощью".

В ведомстве уточнили, что средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.