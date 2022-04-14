CNN: Пентагон раздумывает, как быстрее вооружать Украину

Министерство обороны США приняло руководителей восьми крупнейших генеральных подрядчиков Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину. Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Новое время.

По информации медиа, участники заседания, которое провела заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, сосредоточились на задачах Пентагона продолжать поставлять оружие Украине, а также иметь возможность поддерживать боеготовность вооруженных сил США и поддерживать оборону союзников.

Отмечается, что ранее представитель оборонной промышленности рассказал, что основные американские производители оружия сталкиваются с серьезными проблемами цепочки поставок и нехваткой доступной рабочей силы.

По словам чиновника, производственные мощности могут столкнуться с дополнительными проблемами, поскольку украинские контракты конкурируют с возросшими расходами США на оборону.

Уточняется, что в первую очередь заседание было направлено на «ускорение производства» оружия для Украины, в том числе систем, которые можно быстро доставить в Киев и эффективно использовать с минимальной подготовкой.

Ранее президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи на 800 млн долларов будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».