В ЕС предупредили, что оплата газа рублями - это нарушение санкций

Европейская комиссия предупредила все страны-участницы ЕС, что оплата российского газа рублями нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В документе Европейской комиссии говорится, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к Центральному банку РФ, а также другим организациям и лицам, связанным с Москвой, пишет Bloomberg.

В ЕС также убеждены, что оплата за газ рублями создаст новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль России в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.