УЗ уточнила информацию об эвакуации из Донбасса

Укрзализныця назначает на сегодня, 14 апреля, эвакуационный поезд со станции Покровск в Донецкой области, сообщает﻿ пресс-служба УЗ.

Так, поезд №233 Покровск – Чоп будет отправляться в 16:30.

В связи с уменьшением потока пассажиров и с учетом ситуации в регионе, дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы.

При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний – в Одессу – в 19:28.