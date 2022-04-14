ССО Украины взорвала мост с техникой РФ, направлявшейся в Изюм
Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм. Об этом сообщила пресс-служба командования Сил специальных операций ВС Украины.
"Несколько дней назад наши воины обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся на усиление своей группировки в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после установления маршрута движения вражеской колонны операторы ССО Украины
"осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады".
"Это был мост по пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента. Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал навстречу смерти", – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что подрыв моста вместе с российской техникой
"совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну".
"Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", – отметили в ССО.