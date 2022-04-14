Производитель Durex и Нурофен уходит с российского рынка

Британский производитель Durex и Contex хочет передать свой российский бизнес, сообщает Новое время.

Британская компания Reckitt, которая является производителем Durex, Contex, Vanish и Нурофена, начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Это действие основано на нашем ранее объявленном решении заморозить капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России" , — отметили в компании.

Это может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения упорядоченного процесса" , — заявили в компании.

В компании пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить постоянную работу этих коллег в любой новой структуре. Также Reckitt обязуется выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года.

Reckitt владеет более двадцатью брендами товаров для личной гигиены, здоровья и питания, в том числе Durex, Contex, Calgon, Vanish, Нурофен и Стрепсилс. В российском подразделении компании работает около 1300 сотрудников.