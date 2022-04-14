Арахамия: СН не поддержит законопроект о наказании за невозвращение в Украину во время войны
Фракция политической партии "Слуга Народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения. Об этом написал глава фракции Давид Арахамия.
В частности, речь идет о законопроекте №7265.
"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из оставшихся работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или в качестве пожертвования в фонды обороны страны", - написал Арахамия.
Он добавил, что предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны.
"Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - подытожил он.