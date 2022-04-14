В МВД озвучат количество жертв оккупантов в трех северных областях

Министерство иностранных дел озвучит количество жертв российских оккупантов среди мирного населения в каждом населенному пункте Киевской, Черниговской и Сумской областей в течение двух недель. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба﻿ ведомства.

"Сейчас я не буду называть конкретные цифры. Эти цифры меняются каждый день. Но мы предоставим необходимую информацию обществу" , — сказал он.

Министр отметил, что правоохранительные органы фиксируют каждый факт преступления. Они работают круглосуточно, чтобы успеть осмотреть места событий, зафиксировать, откуда и каким образом прилетели снаряды.

По словам Монастырского, эти доказательства будут предоставлены в суды Украины, а также в международные учреждения, такие как Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и суд Организации Объединенных Наций.