В МВД озвучат количество жертв оккупантов в трех северных областях
Министерство иностранных дел озвучит количество жертв российских оккупантов среди мирного населения в каждом населенному пункте Киевской, Черниговской и Сумской областей в течение двух недель. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сейчас я не буду называть конкретные цифры. Эти цифры меняются каждый день. Но мы предоставим необходимую информацию обществу", — сказал он.
Министр отметил, что правоохранительные органы фиксируют каждый факт преступления. Они работают круглосуточно, чтобы успеть осмотреть места событий, зафиксировать, откуда и каким образом прилетели снаряды.
По словам Монастырского, эти доказательства будут предоставлены в суды Украины, а также в международные учреждения, такие как Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и суд Организации Объединенных Наций.
"Все эти учреждения сегодня уже работают с украинскими правоохранительными органами. Туда представлены сотни фактов и доказательств преступлений российского режима еще с 2014 года. И новые факты уже передаются этим институтам", — резюмировал он.