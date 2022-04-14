"Укрзализныця" получила устройства для спутникового интернета Starlink

Государственная Укрзализныця получила 15 устройств Starlink для доступа к спутниковому интернету, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте Правительственного квартала.

Всего Укрзализныця получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 — второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.