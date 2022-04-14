Верещук: на 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров

На сегодня, 14 апреля, властями согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на своем официальном канале в Телеграм﻿.

Коридоры пройдут по следующим направлениям:

из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте;

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42);

с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

Верещук уточнила, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать только при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.