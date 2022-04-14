Подоляк о гарантиях безопасности: продолжаются юридические консультации

Украина продолжает активно вести переговоры с потенциальными гарантами своей безопасности. На данный момент обсуждаются юридические обязательства в рамках многостороннего договора.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

По его словам, на сегодня интенсивно работает переговорный блок на уровне политических стран, которые потенциально могут стать гарантами безопасности.