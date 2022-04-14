Журналист: Россия лишилась 16 крылатых ракет после удара по "крейсеру Москва"

После удара украинской ракетой Нептун по российскому крейсеру Москва в Черном море Россия лишилась 16 крылатых ракет, сообщает Новое время.

Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере Москва было 16 крылатых ракет.

Всего суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море уменьшился с 72 до 56.

В Черном море находятся следующие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами Калибр:

фрегат Адмирал Эссен (8 ракет);

фрегат Адмирал Макаров (8 ракет);

корвет Вышний Волочёк (8 ракет);

корвет Ингушетия (8 ракет);

корвет Грайворон (8 ракет);

подлодка Ростов-на-Дону (4 ракеты);

подлодка Старый Оскол (4 ракеты);

подлодка Великий Новгород (4 ракеты);

подлодка Колпино (4 ракеты).

Кроме того, в Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще следующие ракетные корабли:

1 ракетный фрегат (Адмирал Григорьевич, ЧФ),

1 ракетный корвет (Орехово-Зуево, ЧФ),

2 ракетных подлодки (Новороссийск и Краснодар, ЧФ).

Также там находятся:

2 ракетных крейсера одного типа с Москвой (Varyag, Тихоокеанский флот и Marshal Ustinov, Северный флот),

2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) — Vice-Admiral Kulakov, Северный флот, Admiral Tributs, Тихоокеанский флот,

1 ракетный фрегат Admiral Kasatonov, Северный флот, последний — носитель гиперзвуковых ракет Циркон.

Как минимум четыре из них не пропустила к Черному морю Турция 28 февраля.

Накануне глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.

"Подтвердили, что ракетный крейсер Москва пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты Нептун нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения" , — написал он в Telegram-канале.

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после того, как по нему ударили украинские ракеты Нептун.