Метро в Киеве возобновляет движение на "синей" и "зеленой" ветках

В столичном метро поезда завтра, 15 апреля, возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут, сообщает КГГА.

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

На красной линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".

Движение поездов будет производиться:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Независимости" и "Кловская".