Минобороны Франции спрогнозировало, когда РФ осуществит попытку захвата Донбасса
Российские войска потенциально готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины уже в ближайшие дни. Оккупанты могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Как информирует издание, ссылаясь на официального представителя французского военного штаба, полковника Паскаля Ланни, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру.
"В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, Россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, чтобы завоевать Донецкую и Луганскую области, или даже продвинуться вплоть до Днепра, если это позволит ее возможностям", - сказал Ланни журналистам.
По его словам, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только
"с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины", что объясняет полное уничтожение аэропорта Днепра оккупантами.
Он также отметил, что
"на данном этапе не было существенного прогресса с точки зрения территориальных достижений российских войск на восточном фронте".