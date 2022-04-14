Минобороны Франции спрогнозировало, когда РФ осуществит попытку захвата Донбасса

Российские войска потенциально готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины уже в ближайшие дни. Оккупанты могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информирует издание, ссылаясь на официального представителя французского военного штаба, полковника Паскаля Ланни, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру.

"В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, Россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, чтобы завоевать Донецкую и Луганскую области, или даже продвинуться вплоть до Днепра, если это позволит ее возможностям" , - сказал Ланни журналистам.

По его словам, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только "с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины" , что объясняет полное уничтожение аэропорта Днепра оккупантами.