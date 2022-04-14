Арестович об ответе на удары по Киеву: возможности у нас прекрасные

В случае новых российских ракетных ударов по Киеву украинская сторона может прибегнуть к адекватному ответу. В Офисе президента заверяют, что есть "прекрасные возможности по России".﻿ Об этом, со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE", пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По его словам, он не сомневается в том, что Россия может нанести ракетный удар по Киеву, в частности опасности могут подвергнуться органы военного управления, центральные аппараты силовых структур Украины, возможно, Верховная Рада, Кабмин и Офис президента.