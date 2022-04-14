ГБР задержало руководителя фракции ОПЗЖ в Мариуполе

Государственное бюро расследований разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета на возможном содействии РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора" , - говорится в сообщении.

По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

"Он стал рупором Кремля на востоке - выступал за возобновление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении его в суде рассматривается дело по посягательству на территориальную целостность Украины" , - сообщает ГБР.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения РФ он на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующих украинских властей.

Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности.

фото: ГБР

В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.