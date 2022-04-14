Медведев пригрозил ядерным оружием за расширение НАТО

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО российская сторона может стянуть ядерное оружие в Балтику. В частности, корабли с соответствующими ракетами.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.