Медведев пригрозил ядерным оружием за расширение НАТО
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО российская сторона может стянуть ядерное оружие в Балтику. В частности, корабли с соответствующими ракетами. Об этом, со ссылкой на заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.
"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", – отметил Медведев.