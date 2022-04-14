Минобороны: морпехи ВСУ приземлили "уникальный" беспилотник РФ

Бойцам подразделения 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных Сил Украины удалось сбить вражеский беспилотник, который в РФ представляли, как уникальный. Об этом сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.

"Недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10", которому "аналоговнет". Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА", – говорится в сообщении.

По словам морских пехотинцев, он "шел довольно низко, как для такого типа беспилотников, но в досягаемости для стрелкового оружия" .

"Морпехи отработали, после чего БПЛА упал в нескольких километрах. Сразу к месту выдвинулась группа, обнаружившая потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник", – рассказали морпехи.

Отмечается, что при этом наши бойцы "не растерялись, обошли фланги и дали бой" .

"Как только эти воины услышали первые выстрелы, не смотря даже на то, что их прикрывает БТР, они накивали пятками", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в результате боя двое русских ранены, один из них – тяжело.