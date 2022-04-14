МИД: вывезенных из Украины в РФ детей могут незаконно усыновить

Украинских детей, которые были незаконно вывезены с территории Украины, могут отдать на усыновление в российские семьи.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, сообщает Новое время.

Там заявили, что оккупанты незаконно вывозят детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России.

"Вопиющая угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении Минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях — т.н. „Л/ДНР“ — „соглашения“, которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи" , — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что попытки Кремля придать своим преступным действиям на территории Украины "законные" основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека.

Фактически, Россия занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

"Такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднеппинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций" , — резюмировали в МИД.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдо-республик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.