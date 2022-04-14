Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 19 900 человек,

танков ‒ 753 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО - 122 ед,

средств ПВО – 64 ед,

самолетов – 160 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники - 1437 ед,

кораблей/катеров - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.