Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 900 человек,
- танков ‒ 753 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО - 122 ед,
- средств ПВО – 64 ед,
- самолетов – 160 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники - 1437 ед,
- кораблей/катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.