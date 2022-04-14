МИД Турции: Эрдоган поговорит с Зеленским и Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телевидения, сообщает Новое время.

По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни, но точная дата не называется.

Чавушоглу отметил, что турецкая сторона продолжит усилия, чтобы организовать встречу Зеленского и Путина.

"Несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня. Переговоры между нашими делегациями продолжаются" , — добавил он.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что саммит лидеров Украины и РФ зависит от их согласия, особенно от Путина.