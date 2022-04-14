Минобороны Британии: РФ не отказалась от планов захватить Донецкую и Луганскую области
Россия концентрирует силы для наступления на Донбассе и продолжает наносить удары. Об этом заявили в британском Министерстве обороны.
Там отметили, что заявления, сделанные Владимиром Путиным во время встречи с Александром Лукашенко, свидетельствуют, что Кремль не отказался от планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области Украины.
Особенно жестоко российская армия может наносить удары Краматорску и Константиновке.
В британском Минобороны считают, что РФ вернулась к традиционной российской военной доктрине, о чем свидетельствуют массированные ракетно-артиллерийские удары.
Также отмечается, что оборона Мариуполя сковывает движения российских военных и техники.