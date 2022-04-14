Премьер Литвы ответила на угрозы РФ по поводу расширения НАТО
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, комментируя угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева в адрес НАТО, заявила, что подобные высказывания России — не новость. Об этом, ссылаясь на The Guardian, сообщает Новое время.
"То, что Россия угрожает, это не новость. Калининград — очень милитаризованная зона, она была таковой на протяжении многих лет, и она находится в Балтийском регионе", — сказала она.
По ее словам, присутствие Финляндии и Швеции в качестве членов НАТО
"значительно укрепит и альянс, и эти страны, и нашу безопасность".
"Как только такое решение будет объявлено, а я надеюсь, что оно будет объявлено, я думаю, что у стран Балтии будет очень серьезная причина приветствовать его", — сказала она.
Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.