ГУР МО: два украинских пилота освобождены из плена РФ

Из плена российских оккупантов освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что пилоты попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань в Черниговской области.

Место их содержания меняли несколько раз, пока не отправили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами.

Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи:

"Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно".

Вместе с тем, постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал Ленин:

"Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает".

Российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блицкриг" провалился, и поставленных целей достичь не удалось.

"Они действительно зомбированы. Спрашивают, много ли в Украине "нациков"…Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галичину заберет Польша" , — говорит Иван Пепеляшко.

Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они в госпитале, и получают всю необходимую медицинскую помощь.