Ким: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в приграничных областях
Мобилизация в России невозможна, поэтому сейчас ищут способ, как расшатать ситуацию в приграничных регионах, сообщил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он считает, что в граничащих с Украиной областях России хотят расшатать ситуацию и объявить военное положение, чтобы иметь возможность провести мобилизацию. В частности, для этого распространяют информацию о взрывах в некоторых регионах возле Украины.
Ким отметил, что сейчас делается все возможное для обороны Николаева.
"Мы сейчас копаем город. И дальше будем копать столько, сколько нужно. Хочешь мира готовься к войне. Никого в город не пустим", - сказал он.
Также Ким добавил, что Германия должна предоставить Украине танки.
"Получается так - немецкие танки снова будут ездить по украинской земле, будут стрелять в российские танки. Только сейчас свастика на российских танках и оккупанты россияне", - сказал он.