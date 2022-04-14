Ким: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в приграничных областях

Мобилизация в России невозможна, поэтому сейчас ищут способ, как расшатать ситуацию в приграничных регионах, сообщил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он считает, что в граничащих с Украиной областях России хотят расшатать ситуацию и объявить военное положение, чтобы иметь возможность провести мобилизацию. В частности, для этого распространяют информацию о взрывах в некоторых регионах возле Украины.

Ким отметил, что сейчас делается все возможное для обороны Николаева.

"Мы сейчас копаем город. И дальше будем копать столько, сколько нужно. Хочешь мира готовься к войне. Никого в город не пустим" , - сказал он.

Также Ким добавил, что Германия должна предоставить Украине танки.