В Херсонской области мэр Таврийска сложил полномочия

Мэр Таврийска Херсонской области Николай Ризак заявил о сложении полномочий. Причиной он назвал ухудшение состояния здоровья.﻿ Об этом он заявил в Facebook, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мной написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку. Городской голова Таврийска Николай Ризак" , - написал Ризак.

Напомним, что с 1 апреля городской голова Таврийска находился в плену у российских оккупантов.