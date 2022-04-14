Минобороны РФ: крейсер "Москва" сохраняет плавучесть

В Минобороны России в четверг, 14 апреля, заявили, что крейсер "Москва" в результате детонации боекомплекта и пожара не затонул и "сохраняет плавучесть", сообщает Корреспондент.

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт" , - заявили в ведомстве.

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину по линии Минобороны доложили о ситуации с крейсером "Москва".

В свою очередь, Офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что крейсер был подбит ракетами Нептун, после чего получил существенные повреждения и возник пожар. По его словам, другие корабли пытались помочь экипажу Москвы, но из-за взрыва и шторма он опрокинулся на бок и начал тонуть.