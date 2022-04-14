CERT-UA: украинцам рассылают новый вирус – "мобилизационный реестр"
Оккупанты осуществляют очередную кибератаку на государственные органы страны. Она маскируется под названием "Мобилизационный реестр". Об этом, со ссылкой на CERT-UA, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
В Государственном центре киберзащиты сообщают, что украинцев продолжают атаковать в сети. Враг рассылает документ под названием "Мобилизационный реестр", который заражен вирусом.
Так, правительственная команда реагирования CERT-UA обнаружила очередную угрозу. Среди украинцев массово распространяют XLS-документы с названием "Мобилизационный реестр.xls".
Если открыть файл, то произойдет:
- Если вы откроете этот зараженный документ и активируете команду, последняя загрузит зашифрованный файл;
- Далее EXE-файл установит на ваш компьютер вредоносную программу GzipLoader;
- Также она загрузит и установит программу IcedID, которая имеет еще название BankBot.
Сообщается, что эта программа относится к классу "банковских троянов". Ее особенность заключается в том, что она похищает данные для аутентификации.