Верещук: состоялся четвертый обмен военнопленными

Верещук: состоялся четвертый обмен военнопленными
Фото: president.gov.ua

Сегодня, 14 апреля, состоялся четвертый обмен военнопленными. Всего домой вернутся 30 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными", - написала она.

Верещук отметила, что обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину.

"В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", - говорится в сообщении.

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