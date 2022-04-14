Верещук: состоялся четвертый обмен военнопленными

Сегодня, 14 апреля, состоялся четвертый обмен военнопленными. Всего домой вернутся 30 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными" , - написала она.

Верещук отметила, что обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину.