Кубраков: мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов

В Украине мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению пострадавших во время войны городов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью, сообщает Новое время.

Задействованные в восстановительных работах граждане не будут подлежать мобилизации. По словам Курбакова, будет применено бронирование, чтобы не было недостатка в рабочих руках.