Кубраков: мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов
В Украине мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению пострадавших во время войны городов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью, сообщает Новое время.
Задействованные в восстановительных работах граждане не будут подлежать мобилизации. По словам Курбакова, будет применено бронирование, чтобы не было недостатка в рабочих руках.
"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Сейчас более или менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей именно под такие задачи, они ничем другим не занимаются", - сказал он.