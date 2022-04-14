НБУ спрогнозировал уровень инфляции на конец года

По итогам 2022 года инфляция в Украине может превысить 20%. Об этом говорится на сайте Национального банка, сообщает Корреспондент.

Как отмечается, подорожание товаров и услуг будет обусловлено, в частности, нарушением производственных процессов, логистическими проблемами из-за временной оккупации части территорий, разрушением транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенным предложением по отдельным регионам.

На рост инфляции также повлияют эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива, товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

При этом рост цен будет сдерживаться мерами Нацбанка и правительства, в том числе временной фиксацией обменного курса гривны, сдерживающей вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров, снижением налогов, в том числе косвенного обложения импорта, фиксацией цен на жилищно-коммунальные сервисы и административным регулированием цен на ряд продуктов питания и топлива.

Также сдерживать инфляцию будет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта.

В НБУ отметили, что снова будут применять учетную ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и постепенного снижения инфляции после возобновления функционирования каналов монетарной трансмиссии.